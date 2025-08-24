ÖSYM, üniversite sınav sonuçlarını neden açıklamıyor? Milyonlarca öğrenci ve aileleri bekliyor

Üniversiteye girmek isteyen öğrenciler TYT, AYT, YDT oturumlarında yaklaşık 2.5 milyon aday ile katıldı. 2025 YKS’de milyonlarca öğrenci, hayatlarının en önemli dönüm noktalarından biri olan üniversite yerleştirme sonuçlarını heyecanla bekliyor.

ÖSYM’nin açıklama yapacağı tarih, hem adaylar hem de aileler tarafından büyük merakla takip ediliyor. Kayıt tarihlerinin de artık iyice yaklaşmasıyla birlikte tercih sonuçları için geri sayım başladı. 2025 Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği için yerleştirme sonuçlarının açıklanması kritik önem taşıyor.

ÖSYM KAYIPLARDA! SONUÇLAR AÇIKLANMIYOR

Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılması nedeni ile milyonlarca aday sonuçları beklerken ÖSYM'nin hala açıklama yapmaması tartışmaları da beraberinde getirdi. 1 hafta sonra başlayacak olan kayıt dönemine rağmen sonuçlar açıklanmadı.

"ÖSYM SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR…"

Öğrenciler kadar duruma isyan edenlerden birisi de CHP'li Mahmut Tanal oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden ÖSYM'yi eleştiren Tanal, öğrencilerin belirsizlik içerisinde bırakıldığını ifade etti. Sonuçların açıklanmamasını umursamazlık olarak nitelendiren Tanal, gençlerin geleceğinin çalınmasının kabul edilemez olduğunu şu sözler ile aktardı.

ÖSYM SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR… Öğrenciler günlerdir belirsizlik içinde bırakılıyor! Üniversite kayıtları, yurt başvuruları, okul hazırlıkları kapıda ama hâlâ sonuç yok. Gençlerimizin geleceğini hiçe sayan bu umursamazlık kabul edilemez! ÖSYM derhal sonuçları açıklamalı. Belirsizlik gençleri mağdur ediyor! Yurt ve okul kayıtları aksıyor. Aileler kaygı içinde bekliyor. Devlet kurumları ciddiyetle hareket etmeli, gençlerin kaderiyle oynanmamalıdır. ÖSYM SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR!

Tanal'ın ÖSYM'ye tepkisi

"ÖSYM 2 HAFTADIR SONUÇLARI AÇIKLAMIYOR"

Tanal gibi duruma tepki gösterenlerden birisi de Abbas Güçlü oldu. Güçlü tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ÖSYM'ye sert göndermeler de yer aldı.

Abbas Güçlü'den ÖSYM tepkisi

2 haftadır sonuçların açıklanmadığını aktaran Güçlü'nün tepkisi şu şekilde oldu: