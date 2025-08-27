ÖSYM duyurdu: YÖS başvuruları uzatıldı

ÖSYM duyurdu: YÖS başvuruları uzatıldı
Yayınlanma:
ÖSYM, 19 Ekim’de yapılacak 2025-Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) için başvuru süresinin 4 Eylül’e kadar uzatıldığını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) başvuru süresinin 4 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Ekim'de düzenlenecek 2025-TR-YÖS/2'ye başvurular ve ücret ödeme işlemleri 4 Eylül'e kadar uzatıldı.

Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM'nin "tryos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgilere ÖSYM'nin internet sitesindeki başvuru kılavuzundan ulaşılabilecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

