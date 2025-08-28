ÖSYM duyurdu: DGS tercihleri başladı!

ÖSYM duyurdu: DGS tercihleri başladı!
Yayınlanma:
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre DGS tercihleri 28 Ağustos 2025 ile 04 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Adaylar tercihlerini “https://ais.osym.gov.tr” sayfası üzerinden yapabilecek.

DGS tercih kılavuzu yayınlandı ve dört yıllık bir programa geçmek isteyenler için tercih süreci başladı. Tercihler, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen takvime göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, tercih kılavuzunda belirtilen programlar arasından seçimlerini yapacak ve tercih sıralamalarını oluşturacak.

NE ZAMANA KADAR YAPILABİLECEK?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2025 DGS) tercih işlemleri, 28 Ağustos – 04 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Ardından tercih işlemleri sayfasından puan durumuna göre uygun okullar sırası ile seçilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Türkiye
Süreç tıkanmanın eşiğinde mi? Yeni adım atılmıyor, gerilim büyüyor
Süreç tıkanmanın eşiğinde mi? Yeni adım atılmıyor, gerilim büyüyor
Son Dakika | İş insanı İnan Kıraç yoğun bakımda!
Son Dakika | İş insanı İnan Kıraç yoğun bakımda!
Alemdağ Spor Kulubü Başkanı kafede öldürülmüştü! Kanlı infazın görüntüsü ortaya çıktı
Alemdağ Spor Kulubü Başkanı kafede öldürülmüştü! Kanlı infazın görüntüsü ortaya çıktı