ÖSYM duyurdu: DGS tercihleri başladı!

DGS tercih kılavuzu yayınlandı ve dört yıllık bir programa geçmek isteyenler için tercih süreci başladı. Tercihler, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen takvime göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, tercih kılavuzunda belirtilen programlar arasından seçimlerini yapacak ve tercih sıralamalarını oluşturacak.

NE ZAMANA KADAR YAPILABİLECEK?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2025 DGS) tercih işlemleri, 28 Ağustos – 04 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Ardından tercih işlemleri sayfasından puan durumuna göre uygun okullar sırası ile seçilir.