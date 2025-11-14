Osmaniye'de TIR'ın çarptığı 86 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Osmaniye'de TIR'ın çarptığı 86 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonu girişinde, TIR'ın çarptığı yaya Emin Cankurt (86) hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, akaryakıt istasyonu girişinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya hayatını kaybetti.

Olay, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun girişinde gerçekleşti. Plakası henüz öğrenilemeyen H.D. idaresindeki TIR, akaryakıt istasyonuna girdiği sırada 86 yaşındaki Emin Cankurt'a çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yaşlı adam Emin Cankurt'un maalesef olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cankurt'un cenazesi, incelemelerin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Tartışma meydan savaşına dönüştü: 1’i ağır 2 yaralıTartışma meydan savaşına dönüştü: 1’i ağır 2 yaralı

TIR sürücüsü H.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Türkiye
AKP'li Çelik'ten Yunanistan'ın C-130 paylaşımına tepki
AKP'li Çelik'ten Yunanistan'ın C-130 paylaşımına tepki
20 şehit için son görev... Türkiye evlatlarını uğurluyor
20 şehit için son görev... Türkiye evlatlarını uğurluyor
Arkadaşını ağır yaramıştı! Saldırgan dakikalar önce de eski eşini bıçaklamış
Arkadaşını ağır yaramıştı! Saldırgan dakikalar önce de eski eşini bıçaklamış