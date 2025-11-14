Osmaniye'de TIR'ın çarptığı 86 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, akaryakıt istasyonu girişinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya hayatını kaybetti.

Olay, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun girişinde gerçekleşti. Plakası henüz öğrenilemeyen H.D. idaresindeki TIR, akaryakıt istasyonuna girdiği sırada 86 yaşındaki Emin Cankurt'a çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yaşlı adam Emin Cankurt'un maalesef olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cankurt'un cenazesi, incelemelerin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

TIR sürücüsü H.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.