Osmaniye'de orman yangını!

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Alibeyli köyü Karahocalar mevkisinde bilinmeyen bir nedenle başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz, orman işçisi ve helikopter sevk edildi. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgedeki çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yetkililer, vatandaşları yangın bölgesine girmemeleri konusunda uyardı.