Osmaniye'de orman yangını!

Osmaniye'de orman yangını!
Yayınlanma:
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Alibeyli köyü Karahocalar mevkisinde bilinmeyen bir nedenle başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz, orman işçisi ve helikopter sevk edildi. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor.

osmaniye.jpg

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgedeki çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yetkililer, vatandaşları yangın bölgesine girmemeleri konusunda uyardı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Türkiye
Serinleten günler çabuk bitti: Meteoroloji tarih verip uyardı, sokağa çıkan yanacak!
Serinleten günler çabuk bitti: Meteoroloji tarih verip uyardı, sokağa çıkan yanacak!
Eniştesini tornavidayla öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi şok etti
Eniştesini tornavidayla öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi şok etti