Osmaniye'de mavi yumurtlayan tavuk çalındı: Hırsızlık anı kamerada

Osmaniye’nin Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir evin bahçesinde, özel cins tavuklar çalındı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Kasım’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, evin bahçesine gizlice girdi. Şüpheli, Şili kökenli Araucana cinsi ve mavi yumurtasıyla bilinen tavukları çaldı. Hırsızın, çaldığı tavukları bahçede asılı duran bir tişörtün içine doldurarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah tavuklarının çalındığını fark eden sahibi Sertan Yılmaz, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Yılmaz, bir süredir benzer şekilde tavuklarının kaybolduğunu, son yaşanan olayın ise kamera görüntüleriyle netleştiğini ifade ederek şüphelinin bir an önce yakalanmasını istedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatarak, kimliği belirlenmeye çalışılan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.