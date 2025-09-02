Osmaniye'de feci kaza! 4 kişi yaralandı

Osmaniye'de feci kaza! 4 kişi yaralandı
Yayınlanma:
Osmaniye'de cip le kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde cip ile kamyonetin çarpıştığı feci bir kaza yaşandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 01 BPN 01 plakalı cip ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ait kamyonet, İrfanlı Mahallesi Şehit Astsubay Mehmet Burak Demirci Caddesi’nde çarpıştı.

aa-20250901-38993921-38993920-osmaniyede-cip-ile-kamyonetin-carpistigi-kazada-4-kisi-yaralandi.jpg

ÇEVREDEKİLER YARDIM İSTEDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

aa-20250901-38993921-38993919-osmaniyede-cip-ile-kamyonetin-carpistigi-kazada-4-kisi-yaralandi.jpg

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 2'si Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

