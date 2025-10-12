Osmaniye’de depremzedeler isyan etti: Lağım pisliğinden oturamıyorum

Osmaniye’de, Akyar TOKİ deprem konutlarında yaşayan depremzedeler 867 liradan bin 188'e yükselen aidat ücretlerini ödeyecek durumlarının olmadığını ifade ederek duruma tepki gösterdi. Bir depremzede "Biz mağduruz deprem mağduruyuz biz. Bu kadar parayı nasıl ödeyelim. Ödeyen var ödeyemeyen var. Bunu durdurmak için elimizden ne gelirse yapacağız. Taşkınlık yapmadan ortalığa zarar vermeden biz bu eylemimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“BİZ BU KADAR MI SAHİPSİZİZ?”

Bir başka depremzede ise, "Toki sakinleri olarak aramızda ev sahipleri de var kiracılar da var. Bu TOKİ'de ben de yaşıyorum. Zemin katta oturuyorum. Lağım pisliğinden oturamıyorum. Yine apartmanın yan tarafında su patlamış 5 gündür bakan yok ilgilenen yok. Yönetime söylüyoruz başka yerlere atıyor. Başka yerlere gidiyoruz onlar farklı yerlere yönlendiriyor. Bizler çok düşük durumdaymışız gibi bizimle ilgilenmiyorlar. Ama aidatlara gelince ödemeyi geciktirince hemen zammı veriyorlar.” sözlerini sarf etti.

“Bizler burada deprem mağduruyuz. Birçok yerde bile bu kadar aidat parası yok. Bin 200 lira aidat ne demek sen cebimizdeki parayı almaya mı çalışıyorsun. Burada yaşlılık maaşı alanlar var engelli maaşı alanlar var durumu iyi olmayanlar var. Bu millet nasıl ödeyecek? Bu millet ne duruma düşecek peki?” ifadelerini kullanan depremzede, “Yönetim arıyorum durumu izah ediyorum kardeşim şurayı burayı ara diyerek beni başından savıyor. Biz bu kadar mı sahipsiziz. Yeri geliyor sularımız akmıyor perişan oluyoruz. Biz buna çözüm istiyoruz. Yönetim bu işlerde hiç ilgilenmiyor. Ancak tek bildiği aidat istemek." dedi.

“AİDATLARIN DÜŞMESİNİ İSTİYORUZ”

Bir başka depremzede ise, "Sesimi duyurmak için bağırıyorum kesinlikle aidatların düşmesini istiyoruz. Pazar yerlerinin kurulmasını istiyoruz. Farklı marketlerin açılmasını istiyoruz. Sadece üç harfli bir markete bağlı kalmak istemiyoruz. Dolmuş duraklarının çok acil bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Biz her şeyin farkındayız. Bizim evlerimiz yıkıldı. Çok mağdur durumdayız. Ben bir emekliyim. 16 bin 500 liralık bir insanım ben. Üniversitede çocuk okutuyorum. Çok mağdurum sesimin duyulmasını istiyorum" sözlerini sarf etti.



