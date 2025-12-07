Osmaniye'de bir otobüs kazası daha! 3 kişi yaralandı

Osmaniye'de etkili olan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen yolcu otobüsünde 3 kişi yaralandı.

YOLDAN ÇIKAN OTOBÜS DEVRİLDİ

Saat 19.50 sıralarında Osmaniye - Gaziantep D-400 kara yolunun Kanlı Geçit mevkisinde meydana geldi. Bahçe ilçesi yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, refüje devrildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yan yatan otobüste yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Otoyol kan gölüne döndü!

OSMANİYE'DE BİR OTOBÜS KAZASI DAHA!

Osmaniye'de cumartesi günü de feci bir kaza meydana gelmişti. Bahçe ilçesinde yolcu dolu otobüs TIR'a arkadan çarpmış, dorse otobüse saplanmıştı.

Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralanmıştı.