Osman Kavala editörlüğünde çıktı; Filistin: Yüz Yıllık Savaş

Filistin asıllı ABD’li tarihçi Rashid Khalidi’nin “The Hundred Years’ War on Palestine” kitabı, İletişim Yayınları tarafından “Filistin: Yüz Yıllık Savaş: Yerleşimci Kolonyalizmin ve Direnişin Tarihi (1917-2017)” adıyla yayımlandı.

Kitabın Türkçe çevirisi Utku Özmakas tarafından yapılırken, editörlüğünü ise 2017’den bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala üstlendi.

Ortadoğu tarihçileri arasında önemli bir yere sahip olan Khalidi, eserinde Filistin toprakları üzerinde yüz yılı aşkın süredir süregelen yerleşimci kolonyalizmi, Siyonist hareketi, İngiltere ve ABD’nin desteğini ve Filistin halkının direnişini tarihsel bağlamıyla inceliyor.

Khalidi, bu kitabıyla hem iki halk arasındaki trajik çatışmayı anlatıyor hem de genel kabul gören yorumların geçerliliğini sorguluyor.