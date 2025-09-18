Osman Kavala editörlüğünde çıktı; Filistin: Yüz Yıllık Savaş

Osman Kavala editörlüğünde çıktı; Filistin: Yüz Yıllık Savaş
Yayınlanma:
Filistinli tarihçi Rashid Khalidi'nin “The Hundred Years’ War on Palestine” kitabı, Gezi davası tutuklusu Osman Kavala editörlüğünde “Filistin: Yüz Yıllık Savaş: Yerleşimci Kolonyalizmin ve Direnişin Tarihi (1917-2017)” ismiyle Türkçe'ye çevirildi.

Filistin asıllı ABD’li tarihçi Rashid Khalidi’nin “The Hundred Years’ War on Palestine” kitabı, İletişim Yayınları tarafından “Filistin: Yüz Yıllık Savaş: Yerleşimci Kolonyalizmin ve Direnişin Tarihi (1917-2017)” adıyla yayımlandı.

Kitabın Türkçe çevirisi Utku Özmakas tarafından yapılırken, editörlüğünü ise 2017’den bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala üstlendi.

filistin-yuz-yillik-savas-osman-kavala.png

Ortadoğu tarihçileri arasında önemli bir yere sahip olan Khalidi, eserinde Filistin toprakları üzerinde yüz yılı aşkın süredir süregelen yerleşimci kolonyalizmi, Siyonist hareketi, İngiltere ve ABD’nin desteğini ve Filistin halkının direnişini tarihsel bağlamıyla inceliyor.

Khalidi, bu kitabıyla hem iki halk arasındaki trajik çatışmayı anlatıyor hem de genel kabul gören yorumların geçerliliğini sorguluyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Türkiye
Yaz bitti kabus bitmedi! Balıkesir'de orman yangını
Yaz bitti kabus bitmedi! Balıkesir'de orman yangını
Mobilya fabrikasında korkutan yangın
Mobilya fabrikasında korkutan yangın
Cevizlibağ Kız Yurdu önünde eylem: "Taciz değil barınmak istiyoruz"
"Taciz değil barınmak istiyoruz"