Ortaköy faciasında yeni gelişme: 4 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'da anne ve 2 çocuğunun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Oteldeki resepsiyon görevlileri ve oteli ilaçlayan şirketin sahibi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında kokoreçci, midyeci, lokumcu ve kafe işletmecisi bulunuyor.

Ailenin tükettiği yiyeceklere ilişkin numuneler toplanırken, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında numune incelemeleri devam ediyor.

Hayatta kalan baba Servet Böcek’in hastanede tedavisi sürüyor. Yaşamını yitiren üç kişinin kesin ölüm nedeni, yapılacak toksikolojik analizler ve laboratuvar raporlarının ardından netlik kazanacak.

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırıldı, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlendi.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri anlaşıldı. Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırıldı, çocuklar burada yaşamını yitirdi. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatıldı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek, cumartesi sabahı yaşamını yitirdi.

Olayın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri otelde denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri ise otelin lobi kısmına getirilen eşyalar üzerinde detaylı inceleme yaptı. Toplanan bazı eşyalar laboratuvar incelemesine gönderildi. Soruşturma kapsamında otel mühürlendi.