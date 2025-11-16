Ormanda toplayıp kilosunu 400 liradan satıyorlar

Yayınlanma:
Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağışların ardından vatandaşlar, ormanlık alandan mantar toplama mesaisine başladı.

İlçede vatandaşlar, halk arasında "çıntar" olarak bilinen kanlıca mantarını toplamak için sabahın erken saatlerinde ormanın yolunu tutuyor.

Doğal lezzetiyle sofralarda tercih edilen mantar, aynı zamanda bölge halkı için geçim kaynağı haline geldi.

mantar-7.jpg

KİLOSUNU 400 LİRADAN SATIYORLAR

Kaş'ın kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, ellerinde sepetlerde erkenden yola koyularak, ormanlık alanda mantar topluyor. Gün boyu yoğun mesai harcayan bölge sakinleri, kilogramını 300-400 liradan satarak, aile bütçesine katkı sağlıyor.

mantar-10.jpg

Uzun yıllar mantar toplayıcılığı yapan Eşref Kocaer, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 06.00'da yola çıktıklarını, öğleye kadar sepetlerinin mantarla dolduğunu söyledi.

mantar-9.jpg

"BU MANTARLARI BULMAK İÇİN KİLOMETRELERCE YÜRÜYORUZ"

Mantar toplamanın yorucu bir o kadar da heyecanlı olduğunu anlatan Kocaer, "Hem temiz hava alıyoruz hem de doğayla iç içe oluyoruz. Bu mantarları bulmak için kilometrelerce yürüyoruz. Kolay bir iş değil ama çocukluğumuzdan beri yaptığımız için seviyoruz." dedi.

Kocaer, hangi mantarın zehirli olduğunu iyi bildiklerini ve buna dikkat ederek topladıklarını dile getirdi.

mantar-8.jpg

Geçen yıl kuraklık nedeniyle mantar bulmanın zor olduğunu ifade eden Kocaer, bu yıl mantar sezonunun bereketli geçtiğini kaydetti.

Kocaer, çıntar mantarının besin değerinin yüksek ve lezzetli olduğunu, bölge halkı tarafından da çok tüketildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak:AA

