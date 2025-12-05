Orman işçisi kestiği tomruğun altında kaldı

Orman işçisi kestiği tomruğun altında kaldı
Yayınlanma:
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir orman işçisi, kestiği tomruğun altında kalarak yaralandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesi Güzelyayla köyü Şap Deresi mevkisinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre kesim yapan orman işçisi Tevfik A'nın üzerine tomruk devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

orman-iscisi-kestigi-tomrugun-altinda-kaldi.jpg

EKİPLER İŞÇİYE ULAŞMAK İÇİN BALÇIK VE ÇAMURDA YÜRÜDÜ

Ambulansın orman arazisinde hareket edememesi nedeniyle ekipler, yaklaşık 700 metre balçık ve çamurda yürüyerek olay yerine ulaştı.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı Tevfik A, ardından, çevredeki vatandaşların da desteğiyle sedyeyle ambulansa taşındı.

Yangın söndürürken şehit olmuşlardı! 10 itfaiyeci için ihmaller soruşturulmayacakYangın söndürürken şehit olmuşlardı! 10 itfaiyeci için ihmaller soruşturulmayacak

Tevfik A, Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Türkiye
Kayınpeder avukatlık ofisini kana buladı! İki kadından biri öldü
Kayınpeder avukatlık ofisini kana buladı! İki kadından biri öldü
İBB davasında ilk tutukluluk incelemesi: Tüm sanıkların 'tutukluluğuna devam' kararı verildi
İBB davasında ilk tutukluluk incelemesi: Tüm sanıkların 'tutukluluğuna devam' kararı verildi
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı