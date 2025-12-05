Orman işçisi kestiği tomruğun altında kaldı
Yayınlanma:
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir orman işçisi, kestiği tomruğun altında kalarak yaralandı.
Kastamonu'nun Cide ilçesi Güzelyayla köyü Şap Deresi mevkisinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre kesim yapan orman işçisi Tevfik A'nın üzerine tomruk devrildi.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
EKİPLER İŞÇİYE ULAŞMAK İÇİN BALÇIK VE ÇAMURDA YÜRÜDÜ
Ambulansın orman arazisinde hareket edememesi nedeniyle ekipler, yaklaşık 700 metre balçık ve çamurda yürüyerek olay yerine ulaştı.
İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı Tevfik A, ardından, çevredeki vatandaşların da desteğiyle sedyeyle ambulansa taşındı.
Yangın söndürürken şehit olmuşlardı! 10 itfaiyeci için ihmaller soruşturulmayacak
Tevfik A, Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)