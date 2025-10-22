Organ bağışı vasiyeti artık e-Nabız ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor

Organ bağışı vasiyeti artık e-Nabız ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor
Yayınlanma:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşların artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabildiğini belirterek, "Sizleri başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların artık organ bağışı vasiyetlerini dijital platformlar üzerinden gerçekleştirebileceğini açıkladı.

Bakan Memişoğlu, "Her bağış yeni bir hayattır!" sloganıyla, organ bağışı sürecini çok daha kolay hale getirdiklerini belirtti. Memişoğlu’nun açıklamasına göre, artık vatandaşlar hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor.

ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Memişoğlu, tüm vatandaşları bu hayati öneme sahip kararı almaya davet ederek şunları söyledi:

"Sizleri başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bir adım atalım. Yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım. 'Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel'."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

