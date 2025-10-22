AFAD: Selden etkilenen 80 aileye eşya zararı ödemesi yapıldı

AFAD: Selden etkilenen 80 aileye eşya zararı ödemesi yapıldı
Yayınlanma:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Payas ilçesindeki sağanak sonrası sel ve su taşkınlarında, konutları zarar gören 80 aileye toplam 3 milyon 894 bin 580 lira eşya zararı ödemesinin yapıldığını açıkladı.

AFAD Başkanlığı, Hatay'daki sağanak sonrası yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Hatay'da yürekleri dağlayan anlar: Engelli kadın sel sularında yaşam mücadelesi verdiHatay'da yürekleri dağlayan anlar: Engelli kadın sel sularında yaşam mücadelesi verdi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün (20.10.2025) gece saatlerinde Hatay ilimizin Payas ilçesinde yağan kuvvetli yağmur nedeniyle ilçenin muhtelif mahallelerinde sel, su baskını ve mahsur kalma olayları yaşanmıştır. Yaşanan olumsuz durumlar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 260 ihbar ulaşmış olup ihbarların tamamına müdahale edilmiştir. Can kaybı ya da yaralanma bulunmamaktadır.

AFAD Başkanlığı ve Hatay Valiliği koordinasyonunda yürütülen müdahale çalışmalarında; Hatay Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, DSİ, Payas ve diğer İlçe Belediyeleri, Kızılay ve STK ekiplerinden toplam; 561 personel, 152 araç görev almıştır. AFAD Gönüllüleri, Kaymakamlık ve Belediye çalışanları ile STK’lardan toplam 95 kişiden oluşan ekipler tarafından, su ve balçık girmiş olan evlerin temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Yapılan zarar tespit çalışmaları sonucunda, konutları selden zarar gören 80 aileye toplam 3 milyon 894 bin 580 TL eşya zararı ödemesi yapılmıştır. Hasar tespit çalışmaları kapsamında 31 adet hasarsız ve 2 adet az hasarlı yapının tespitleri tamamlanmıştır.

Kızılay tarafından 2 bin 458 paket yiyecek, 2 bin 714 içecek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Selin yaşandığı mahallelerde enerji ve iletişim kesintisi bulunmamaktadır. Selden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Türkiye
İki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya döndü
İki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya döndü
Otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi: Karşı şeride geçip gelen araca çarptı!
Otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi: Karşı şeride geçip gelen araca çarptı!
Öksürük krizine giren TIR sürücüsü hakimiyetini kaybetti: 5 aracı önüne kattı
Öksürük krizine giren TIR sürücüsü hakimiyetini kaybetti: 5 aracı önüne kattı