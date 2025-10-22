AFAD: Selden etkilenen 80 aileye eşya zararı ödemesi yapıldı

AFAD Başkanlığı, Hatay'daki sağanak sonrası yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün (20.10.2025) gece saatlerinde Hatay ilimizin Payas ilçesinde yağan kuvvetli yağmur nedeniyle ilçenin muhtelif mahallelerinde sel, su baskını ve mahsur kalma olayları yaşanmıştır. Yaşanan olumsuz durumlar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 260 ihbar ulaşmış olup ihbarların tamamına müdahale edilmiştir. Can kaybı ya da yaralanma bulunmamaktadır.

AFAD Başkanlığı ve Hatay Valiliği koordinasyonunda yürütülen müdahale çalışmalarında; Hatay Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, DSİ, Payas ve diğer İlçe Belediyeleri, Kızılay ve STK ekiplerinden toplam; 561 personel, 152 araç görev almıştır. AFAD Gönüllüleri, Kaymakamlık ve Belediye çalışanları ile STK’lardan toplam 95 kişiden oluşan ekipler tarafından, su ve balçık girmiş olan evlerin temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Yapılan zarar tespit çalışmaları sonucunda, konutları selden zarar gören 80 aileye toplam 3 milyon 894 bin 580 TL eşya zararı ödemesi yapılmıştır. Hasar tespit çalışmaları kapsamında 31 adet hasarsız ve 2 adet az hasarlı yapının tespitleri tamamlanmıştır.

Kızılay tarafından 2 bin 458 paket yiyecek, 2 bin 714 içecek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Selin yaşandığı mahallelerde enerji ve iletişim kesintisi bulunmamaktadır. Selden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."