Ordu'da zemin kayması nedeniyle hasar gören bina yıkılıyor

Olay, 20 Ekim günü Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bitişik nizamda bulunan 5 ve 6 katlı iki binada, zemindeki kaymaya bağlı olarak çatlaklar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından, toplam 14 dairenin bulunduğu iki bina tedbir amacıyla boşaltılarak mühürlendi. Yetkililer, zemin kayması ve çatlakların oluşmasında, binaların yanında sürdürülen bir inşaatın kazı ve temel çalışmalarının etkili olabileceği üzerinde durdu.

BİR BİNA İÇİN YIKIM KARARI ALINDI

Yapılan detaylı teknik incelemeler sonucunda, 5 katlı binanın risk taşıdığı ve kontrollü olarak yıkılması gerektiğine karar verildi. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından, 5 katlı binanın yıkımı için çalışmalara başlandı. Yıkım işleminin yaklaşık üç gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.