Ordu'da inşaatta çalışan 60 yaşındaki işçi 3'üncü kattan düştü
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 3 katlı bir inşaatın 3’üncü katında dış cephe boyası yapan Hasan Çelebi (60), dengesini kaybederek iskeleden düştü ve yaralandı.

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana gelen kazada 60 yaşındaki işçi 3'üncü kattan düştü.

Olay, saat 13.00 sıralarında 3 katlı inşaatın dış cephesinde boya yapan Hasan Çelebi’nin (60) dengesini kaybetmesiyle yaşandı. İskelenin üzerinden düşen Çelebi, iskeleye çarptıktan sonra zemine düştü.

Çelebi’nin mesai arkadaşlarının olayı fark etmesi üzerine durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı işçi Çelebi’yi ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Yapılan kontrollerde Hasan Çelebi’nin kol ve kalça bölgesinde kırıkların oluştuğu belirlendi. Hastaneden alınan bilgiye göre, yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

