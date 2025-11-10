Ordu'da inşaatta çalışan 60 yaşındaki işçi 3'üncü kattan düştü

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana gelen kazada 60 yaşındaki işçi 3'üncü kattan düştü.

Olay, saat 13.00 sıralarında 3 katlı inşaatın dış cephesinde boya yapan Hasan Çelebi’nin (60) dengesini kaybetmesiyle yaşandı. İskelenin üzerinden düşen Çelebi, iskeleye çarptıktan sonra zemine düştü.

İş cinayetinde oğullarını kaybetmişlerdi: Aileden adalet çağrısı!

Çelebi’nin mesai arkadaşlarının olayı fark etmesi üzerine durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı işçi Çelebi’yi ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Yapılan kontrollerde Hasan Çelebi’nin kol ve kalça bölgesinde kırıkların oluştuğu belirlendi. Hastaneden alınan bilgiye göre, yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.