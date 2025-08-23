Ordu’da fındık toplarken yamaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Ordu’da fındık toplarken yamaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Ordu'nun İkizce bölgesinde fındık toplarken yamaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Ordu’nun İkizce ilçesinde fındık topladığı sırada dengesini kaybederek yamaçtan düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, Aşağı Kaynartaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki Hüseyin Korkmaz, ailesiyle birlikte fındık topladığı sırada dengesini kaybederek yamaçtan aşağı yuvarlandı. Eğimli araziden sürüklenerek dere yatağına düşen Korkmaz için çevredekiler durumu hemen ekiplere bildirdi.

OLAY YERİNDE KORKMAZ'IN HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Korkmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Korkmaz’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Acı haberi alan yakınları büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

