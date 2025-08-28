Ön tekeri rögara girip takla attı: O anlar kamerada

Yayınlanma:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, ön tekeri rögara giren motosiklet kontrolden çıkarak takla attı ve yaya çarptı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Cuma Mahallesi'ndeki İnegöl Kuyumcular Çarşısı’nda meydana geldi. Barış U. (18) yönetimindeki motosiklet, ön tekeri açık kalan rögara girince takla attı.

kaza-17.jpg

Savrulan motosiklet yolda yürüyen kişiye çarptı. Kazada sürücü Barış U. ile yaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

kaza-19.jpg

O ANLAR KAMERADA

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

kaza-18.jpg

Kaynak:DHA

