Ölüdeniz'in rengi değişti
Yayınlanma:
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz'in bir kısmı turkuaz renk aldı.

İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz'de iki gün süren yağışın ardından suyun rengi değişti.

Turkuaza dönüşen denizin rengi dron ile görüntülendi. Az sayıda kişi, sahilde yürüyüş yaptı.

fethiye.jpg

ÖLÜDENİZ HAKKINDA

Ölüdeniz, Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı bir mahalledir. Ölüdeniz kumsalı %82 oyla 2006 yılında dünyanın en güzel kumsalı seçilmiştir.

Belde, turizm açısından oldukça gelişmiştir. Likyalılarda ışık ve güneş diyarı, Orta Çağ'da "Uzak Diyar" olarak tanınır, Anadolu'nun güneybatısında yer alan Teke Yarımadası'da bulunur. Türkiye'de bulunan deniz kulağı (lagün) oluşumlarından biridir.

Ölüdeniz, adı gibi durgun bir göl niteliğindedir. En fırtınalı günlerde Belceğiz kıyıları dalgalarla boğuşurken, Ölüdeniz'de sadece çırpıntılar meydana gelir.

Kaynak:AA

