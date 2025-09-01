Oltayla balık tutarken elektrik çarptı: Talihsiz adam hayatını kaybetti

Artvin’in Şavşat ilçesinde bulunan dere kenarında korkunç bir olay meydana geldi. Rize’nin Ambarlı Köyü’nde yaşadığı öğrenilen 44 yaşındaki Mehmet Türüt, Şavşat ilçesine bağlı Mısırlı Köyü’nde balık tutmak için Papatya Deresi kenarına indi.

OLTASI ELEKTRİK TELLERİNE TAKILDI!

Türüt, balık tuttuğu sırada oltasının elektrik tellerine takılması nedeniyle akıma kapıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Türüt'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Türüt’ün cansız bedeni otopsi işlemleri için Artvin Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

