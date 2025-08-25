Kayıp olarak aranıyordu: 3 yaşındaki kız çocuğu kuyuda ölü bulundu

Kayıp olarak aranıyordu: 3 yaşındaki kız çocuğu kuyuda ölü bulundu
Yayınlanma:
Kilis'te parkta oynarken kaybolan 3 yaşındaki Aric Aljarouk’a eski evlerinin önündeki kuyuda ölü bulundu.

Kilis’te 22 Ağustos’ta parkta oynayan 3 yaşındaki Aric Aljarouk bir anda ortadan kaybolmuştu.

Ailenin durumu polise ihbar etmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler Aric Aljarouk için arama çalışması başlattı.

Polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalarda mahalledeki metruk evlere bakıldı, şüpheli yerler kontrol edildi.

Ancak bu akşam saatlerine kadar Aric Aljarouk’a ait herhangi bir ize rastlanmamıştı.

kiliste-kayip-kiz-cocugu-araniyor-879534-261254.jpg

ESKİ EVLERİNİN ÖNÜNDEKİ KUYUDA BULUNDU

Ekipler arama çalışmalarında 3'ncü günün sonunda küçük kızın cansız bedenine ulaştı.

Suriye uyruklu olduğu belirtilen Aric Aljarouk’un cansız bedeni ailenin daha önce oturduğu evin önündeki kuyuda bulundu.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin kuyudan cansız bedeni çıkardığı talihsiz çocuğun kesin ölüm sebebi yapılan otopsiyle öğrenilecek.

kiliste-kayip-kiz-cocugunun-cansiz-bede-880089-261417-1.jpg

VALİLİKAÇIKLAMA YAPTI

Kilis Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında kız çocuğunun ölümü ile ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ifade etti.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

“Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan bu acı hadise, tüm ilimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden evladımıza yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Minik yavrumuzun kaybolduğu andan itibaren 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayarak bizlere yardımcı olan duyarlı Kilisli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

