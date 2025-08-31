Oltası elektrik teline takılan balıkçı hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Artvin'in Şavşat ilçesinde balığa çıkan amatör balıkçı Mehmet Türüt (44), oltasının elektrik teline takılması sonucu elektrik akımına kapıldı. Türüt, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Artvin’in Şavşat ilçesi Mısırlı köyünde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre gezinti için köye gelen Mehmet Türüt, köyden geçen Papatya Deresi’nde balık tutmak istedi.
ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI
Türüt, oltasını havaya doğru hızla kaldırınca oltası elektrik tellerine takılınca elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede amatör balıkçının yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Türüt’ün cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
