Ölen Suriyeli emekçiyi yol kenarına atan patronun ifadesi ortaya çıktı
Yayınlanma:
Denizli Honaz'daki bir mermer fabrikasında kayıt dışı çalıştırılan 27 yaşındaki Suriyeli Yasin Bedevi Muaffiş, elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdi. Fabrikanın patronu Gökhan Fidan'ın cansız bedenini yol kenarına atıp, "Baygın halde buldum" diyerek 112'yi aradı. Tutuklanan Fidan'ın ifadesi ortaya çıktı.

Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde bulunan bir mermer fabrikasında 27 yaşındaki Suriyeli Yasin Bedevi Muaffiş, 29 Ağustos günü elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Fabrikada kayıt dışı olarak çalıştığı öğrenilen Muaffiş’in ölümünün ardından iş yeri sahibi Gökhan Fidan hakkında soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından Fidan’ın işçilere Muaffiş’i hastaneye götüreceğini söyleyerek otomobiline koydurduğu, daha sonra ise yol kenarında durup cansız bedenini yere bıraktığı belirlendi. Birgün'ün haberine göre; Fidan, burada 112 Acil Servis’i arayarak “Yol kenarında baygın biri var” ihbarında bulundu.

fabrikasinda-olen-isciyi-yol-kenarina-at-891071-264640.jpg
Suriye uyruklu Yasin Bedevi Muaffiş (27)

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Fidan, savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi:

“Sonra öldüğünü düşünerek tekrar fabrikanın yakınına gelip cesedini yere bırakıp sağlık ekiplerine haber verdim. Korktuğum için böyle yaptım. Öldüğünü bilsem fabrikadan hiç ayrılmazdık.”

Fidan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Muaffiş’in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
