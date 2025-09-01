Ölen Suriyeli emekçiyi yol kenarına atan patronun ifadesi ortaya çıktı

Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde bulunan bir mermer fabrikasında 27 yaşındaki Suriyeli Yasin Bedevi Muaffiş, 29 Ağustos günü elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Fabrikada kayıt dışı olarak çalıştığı öğrenilen Muaffiş’in ölümünün ardından iş yeri sahibi Gökhan Fidan hakkında soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından Fidan’ın işçilere Muaffiş’i hastaneye götüreceğini söyleyerek otomobiline koydurduğu, daha sonra ise yol kenarında durup cansız bedenini yere bıraktığı belirlendi. Birgün'ün haberine göre; Fidan, burada 112 Acil Servis’i arayarak “Yol kenarında baygın biri var” ihbarında bulundu.

Suriye uyruklu Yasin Bedevi Muaffiş (27)

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Fidan, savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi:

“Sonra öldüğünü düşünerek tekrar fabrikanın yakınına gelip cesedini yere bırakıp sağlık ekiplerine haber verdim. Korktuğum için böyle yaptım. Öldüğünü bilsem fabrikadan hiç ayrılmazdık.”

Fidan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Muaffiş’in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.