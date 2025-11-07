Okullarda ilk ara tatil başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, Türkiye genelinde eğitim gören 18 milyon öğrenci, bugün itibarıyla 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline girdi.

Birinci dönem ara tatili, 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Tatilin sona ermesiyle öğrenciler, 17 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Tatilin 10 Kasım'a denk gelmesi nedeniyle, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinin birleştirilerek bu dönemde düzenleneceği belirtildi.

LGS sınavının tarihi belli oldu

DİĞER ÖNEMLİ TARİHLER

Milli Eğitim Bakanlığının 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin diğer önemli tarihleri de belli oldu.

Yarıyıl Tatili: 19 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat Pazartesi günü okullar tekrar açılacak.

İkinci Dönem Ara Tatili: 16 Mart 2026’da başlayıp 20 Mart 2026’da bitecek.

LGS Tarihi: Sekizinci sınıf öğrencilerinin gireceği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ise 14 Haziran 2026’da yapılacak.