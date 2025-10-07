Okullarda 'Gazze' için farkındalık eğitimi düzenlenecek

Okullarda 'Gazze' için farkındalık eğitimi düzenlenecek
Yayınlanma:
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki tüm okullarda öğrencilerin katılımıyla Gazze temalı farkındalık etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki tüm okullarda öğrencilerin katılımıyla Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri düzenleneceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, etkinliklerin 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda gerçekleştirileceği belirtilirken, amaçlarının öğrencilere sadece bilgi değil, vicdan ve insanlık bilinci de kazandırmak olduğu vurgulandı.

Gazze müzakereleri için kritik saatler: Müzakere görüşmeleri başladıGazze müzakereleri için kritik saatler: Müzakere görüşmeleri başladı

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Biz, dünyanın unuttuğu vicdanı, çocuklarımızın kalbinde yeniden yeşertmek zorundayız. Bu anlayışla, Millî Eğitim Bakanlığı olarak 81 ilimize gönderdiğimiz yazı doğrultusunda, 7 Ekim Salı günü tüm okullarımızda eşzamanlı olarak öğrencilerimizin katılımıyla Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri düzenleyeceğiz. Amacımız, çocuklarımıza sadece bilgi kazandırmak değil; vicdanı, adaleti ve insan olmanın sorumluluğunu da öğretmek. Çünkü insanın içindeki iyilik yeşermedikçe, hiçbir bilgi meyve vermez."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Türkiye
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim