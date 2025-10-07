Okullarda 'Gazze' için farkındalık eğitimi düzenlenecek
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki tüm okullarda öğrencilerin katılımıyla Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri düzenleneceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, etkinliklerin 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda gerçekleştirileceği belirtilirken, amaçlarının öğrencilere sadece bilgi değil, vicdan ve insanlık bilinci de kazandırmak olduğu vurgulandı.
BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Biz, dünyanın unuttuğu vicdanı, çocuklarımızın kalbinde yeniden yeşertmek zorundayız. Bu anlayışla, Millî Eğitim Bakanlığı olarak 81 ilimize gönderdiğimiz yazı doğrultusunda, 7 Ekim Salı günü tüm okullarımızda eşzamanlı olarak öğrencilerimizin katılımıyla Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri düzenleyeceğiz. Amacımız, çocuklarımıza sadece bilgi kazandırmak değil; vicdanı, adaleti ve insan olmanın sorumluluğunu da öğretmek. Çünkü insanın içindeki iyilik yeşermedikçe, hiçbir bilgi meyve vermez."