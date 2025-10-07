Okullarda 'Gazze' için farkındalık eğitimi düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki tüm okullarda öğrencilerin katılımıyla Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri düzenleneceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, etkinliklerin 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda gerçekleştirileceği belirtilirken, amaçlarının öğrencilere sadece bilgi değil, vicdan ve insanlık bilinci de kazandırmak olduğu vurgulandı.

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: