Okulda fenalaşan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Trabzon'da 13 yaşındaki Baran Yazgan, okulda fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Of İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.
OKULDA FENALAŞAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Acı olay Trabzon'un Of ilçesinde meydana geldi. Pazartesi günü 13 yaşındaki Baran Yazgan, öğrenim gördüğü Pınaraltı Ortaokulu'nda sınıfta fenalaştı.
Okula gelen ekipler tarafından müdahale edilen öğrenci, ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne ardından Trabzon Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan öğrenci, hayatını kaybetti.
Baran'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Van’a gönderilmek üzere yola çıktı.
Malatya'da 12 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü!
İLÇE MİLLİ EĞİTİM'DEN AÇIKLAMA
İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, bir taziye mesajı yayımladı. Sosyal medyada yer alan mesajda şunlara yer verildi:
- "İlçemiz Pınaraltı Mahallesi’nde bulunan Pınaraltı Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencisi Baran Yazgan adlı öğrencimizin ani ölümü hepimizi derinden üzdü. Yavrumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun."
Kaynak:DHA