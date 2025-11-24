Malatya'da 12 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü!

Malatya'nın Hacı Abdi Mahallesi'nde bulunan Kemal Özalper Ortaokulu'nda sabah saatlerinde trajik bir olay yaşandı. Kalp hastası olduğu belirtilen 7'nci sınıf öğrencisi Sude Demirci (12), okulda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, teneffüs zilinin çalmasının hemen ardından Sude Demirci'nin fenalaşmasıyla ortaya çıktı. Durumu gören sınıf arkadaşları, hemen okul idarecilerini bilgilendirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Hızla okula gelen sağlık ekipleri, bilinci açık halde bulunan Sude Demirci’yi ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Acil Serviste müdahale edilen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Sude Demirci, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Bağcılar'da 4 çocuk parkta elektrik akımına kapıldı

Sude Demirci’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.