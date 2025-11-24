İstanbul Bağcılar'da bir çocuk parkında 5 çocuk elektrik akımına kapıldı. çocukların sağlık durumlarının ağır olmadığı belirtildi. İlk müdahalenin ardından 5 çocuk, tedbir amacıyla farklı hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, parkta kaçak oluşup oluşmadığının belirlenmesi için teknik ekiplerin çalışma yaptığı bildirildi.

Biriken suyu tahliye etmek isterken elektrik akımına kapıldı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay Bağcılar Plevne Çocuk Parkı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Nevin Mehmet Bilginer İlkokulu'nda okuyan 5 öğrenci, okuldan çıktıktan sonra parkta oynamaya başladı. Jeton ile çalışan oyuncak motosikletlere binen 5 çocuk, elektrik akımına kapıldı.

BELEDİYE PARKI KAPATTI

Parktakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 5 çocuğu çevre hastanelere kaldırdı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Bağcılar Belediyesi ekipleri parkı kapattı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattığı ifade edildi.