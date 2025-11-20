Okulda dehşet! Sınıf arkadaşını karnından bıçakladı

Yayınlanma:
Iğdır'da Şehit Emin Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir öğrenci, tartıştığı sınıf arkadaşını bıçakladı.

Iğdır Şehit Emin Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir öğrenci, teneffüste tartıştığı sınıf arkadaşını karnından bıçaklayarak yaraladı.

Olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

İmam hatip lisesinde sınıf arkadaşı iki öğrenci arasında teneffüs sırasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflardan biri diğerini yanında taşıdığı bıçakla karnından yaraladı.

Yaralı öğrenci, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; ilk müdahalenin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Erzurum Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

SALDIRGAN ÖĞRENCİ KAÇTI

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, arkadaşını bıçaklayan öğrenci ile kavgaya karışan diğer öğrencilerin okuldan kaçtığı öğrenildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, olayda yer alan öğrencilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak:ANKA

