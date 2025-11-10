Okul müdüründen otizmli öğrenciye şiddet! Yakasından tutup merdivenden aşağı fırlattı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan Refik Pınar Ortaokulu'nda 5 Kasım Çarşamba günü yaşanan olayda matematik öğretmeni, sınıfta bulunmayan öğrencileri çağırması için 13 yaşındaki B.U.U. isimli otizmli öğrenciyi gönderdi.

Öğrencileri çağıran öğrenci, merdivenlerden inerken okul müdürü Bekir Güçlü ile karşılaştı. Güçlü, öğrenciye hiçbir şey sormadan büyük bir hınçla yakasından tutarak merdivenlerden aşağı fırlattı.

Öğrenciye şiddet görüntüleri tartışma yaratmıştı: Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

VİCDANLARI YARALAYAN O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Otizmli öğrenci, Bekir Güçlü'nün fırlatmasıyla merdivenden aşağı yuvarlandı. Vicdanları yaralayan o anlar ise, okulun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Birgün'ün haberine göre çocuğun ailesi, müdürün ilk yardım yapmadığını, ambulans çağırmadığını ve çocuğun kendi başına eve dönmek zorunda kaldığını belirtti.

B.U.U.’nun annesi Derya Yavuz, “Şikâyet ettik ama müdürü sadece başka bir okula gönderdiler” dedi.

ANNE ARAYINCA TELEFONUNU AÇMADI

Anne Derya Yavuz, müdürün hiçbir konuşma olmadan çocuğunu merdivenlerden ittiğini söyledi.

Çocuğunun eve kendi imkânlarıyla geldiğini belirten Yavuz, "Üstü başı toz içindeydi. Kolunu tutuyordu, kafasını tutuyordu. Ne olduğunu sordum, 'Müdür beni merdivenlerden itti' dedi. Müdür ne ambulans çağırdı ne ilk yardım yaptı. Duyduğumda hemen müdürü aradım, telefonu açmadı" dedi.

Ertesi gün görüntüleri izlediğini ve kayıt altına aldığını aktaran Yavuz, "Okula gittim, görüntüleri görmek istediğimi söyledim. İzledikten sonra jandarmayı çağırdım. Olayı bu şekilde öğrendim ve şikâyetçi oldum" şeklinde konuştu.

VİCDANSIZ 'MÜDÜR' HALA GÖREVDE

Müdür Güçlü hakkında daha önce de şikâyetlerde bulunduğunu, ancak bir sonuç alamadığını belirten Yavuz, şu ifadeleri kullandı: "Ben bu müdürü defalarca Milli Eğitim’e şikâyet ettim. Daha önce de defalarca hakaret etti çocuğuma, kötü davranıyordu. Ama oğlum otizmli olduğu için sürekli biz suçlu konumuna düşürüldük. 'Açığa alınacağı' söylendi ama alınmadı. Sadece başka bir okula göndermişler. Hâlâ görev yapıyor."

Otizmliler Dayanışma ve Hakları Derneği, olayın ardından yazılı açıklama yaptı. Dernek, fiziksel şiddetin hiçbir gerekçesinin olamayacağını belirterek kamera kayıtlarının Savcılığa eksiksiz sunulmasını ve sorumlular hakkında hem cezai hem de idari işlemlerin derhal başlatılmasını talep etti.

"UNUTULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Açıklamada, "Bu olay yalnızca bir çocuğa yönelmiş bir şiddet değildir. Bu, toplumun vicdanına, eğitim hakkına, insan onuruna yönelmiş bir saldırıdır. Bir okul müdürünün eğitim vermekle yükümlü olduğu bir çocuğa fiziksel şiddet uygulaması, kabul edilemez, affedilemez ve gerekçesizdir. Bu tür olaylar, yıllardır mücadele ettiğimiz önyargıları, ayrımcılığı ve dışlanmayı yeniden körüklemekte, otizmli bireylerin eğitim ortamlarında yaşadığı zorlukları katbekat artırmaktadır" denildi.

Açıklama, şu çağrıyla son buldu:

"Okullarda görev yapan tüm yöneticilere ve öğretmenlere, otizm farkındalığı ve özel eğitim alanında zorunlu hizmet içi eğitim verilmelidir. Özel gereksinimli çocukların eğitim hakkı, yalnızca ‘özel sınıflarla’ değil, insan onuruna yakışır bir anlayışla güvence altına alınmalıdır. Çocuklarımızın güvenliği için her okulda bağımsız denetim ve psikolojik destek mekanizmaları kurulmalıdır. Biz otizmli çocukların aileleri, dostları ve hak savunucuları olarak bu olayın unutulmasına izin vermeyeceğiz. Adalet yerini bulana kadar hem hukuki hem toplumsal mücadelemizi sürdüreceğiz."