Okul inşaatı yolu çökertti! Ekipler harekete geçti
Karabük'te okul yapımı için kazılan temelin yanından geçen yol çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Karabük'te okul inşaatının temel kazısının yanında bulunan 80 metrelik yol çöktü.

O esnada bölgede kimsenin olmaması facianın önüne geçerken, çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

İLKOKUL İÇİN YAPILAN KAZI YOL ÇÖKMESİNE NEDEN OLDU

Merkeze bağlı Kayabaşı Mahallesi Bişkek Caddesi’nde okul yapımı için temel kazısı yapıldı. Temelin kazılmasının ardından inşaat alanının yanından geçen 80 metre uzunluğundaki yol çöktü.

Mehmet Akif İlkokulu'nun yapılacağı alandaki yolun çökmesinin ardından bölgeye polis, AFAD ve Karabük Belediyesi ekipleri sevk edildi.

YOL İKİ YÖNDEN KAPATILDI

Ekiplerin incelemesinin ardından yarıkların ve çökmelerin oluştuğu yol, iki yönden kapatıldı.

Kaynak:DHA

