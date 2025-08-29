Okul alışverişinde 'fahiş fiyat' denetimi

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelinde kırtasiye ve okul malzemesi satan iş yerlerinde ürün güvenliği ve fahiş fiyat denetimlerini sürdürüyor. Bakanlığa bağlı Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’un Sultangazi ilçesinde okul çevresinde faaliyet gösteren kırtasiyelerde denetim yaptı. Denetimler sırasında ürünlerin güvenliği, etiket bilgileri ve fiyat uygulamaları incelendi.

Bakanlık ekipleri, ürünlerin Türkiye’de üretilip üretilmediğini, menşei bilgisini ve yerli üretim logosu kullanımını da kontrol etti. Fahiş fiyat veya güvenlik kriterlerini karşılamayan ürünler için tutanak tutulurken, ürün başına ceza uygulanacağı bildirildi. Denetimler, 81 ilde eş zamanlı olarak devam edecek.

Yapılan denetimler hakkında konuşan kırtasiye işletmecisi Hatice Ölgün, denetimlerin sürekli yapılmasının hem tüketici hem de esnaf açısından önemine değindi. Ölgün, “Denetimlerin sürekliliği haksız rekabetin önüne geçilmesi için çok önemli. Hepimizin çocuğu var ve biz sağlıklı ürünleri uygun fiyatla almak istiyoruz. Denetimlerin artırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.