Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenler, 3-5 Eylül tarihleri arasında MEBBİS üzerinden iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenler için iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecini duyurdu. Bu yıl yaz dönemi kapsamında ikinci kez yapılacak yer değiştirme başvuruları 3-5 Eylül 2025 tarihleri arasında MEBBİS sistemi üzerinden alınacak.

Başvuruların tamamlanmasının ardından atama işlemleri 5 Eylül’de gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 8 Eylül’de tamamlanacak. Yetkililer, atama sürecinin başvuruların son günü olan 5 Eylül’de yapılacağını ve MEBBİS başvuru ekranının saat 13.00’te kapanacağını hatırlattı.

Bakanlık yetkilileri, yer değiştirme sürecinin, öğretmenlerin kişisel ve mesleki ihtiyaçlarına göre planlandığını, sürecin şeffaf ve elektronik ortamda yürütüleceğini belirtti. Başvuruların yoğunluğu ve sistem trafiği nedeniyle öğretmenlerin işlemlerini erken yapmaları tavsiye ediliyor.

