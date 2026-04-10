Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı

Yayınlanma:
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, 47 yaşındaki Ulviya Çoban hayatını kaybederken 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de, Kelkit - Erzincan karayolu Balkaya Köyü mevkiinde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Yeniyol 75’inci Yıl İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerini taşıyan Ali D. idaresindeki servis minibüsü, karşı yönden ilçe merkezine hareket halinde olan Nafiz A.’nın kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Çevrede bulunan diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada otomobilde sıkışan Ulviya Çoban’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçlarda bulunan 2’si ağır 9 kişi ise yaralandı.

YARALILARDAN 2’SİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR!

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Jandarma ekipleri tarafından kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

