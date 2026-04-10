3 aracın birbirine girdiği feci kazada 2 yaralı!

İstanbul’un Kartal ilçesine bağlı Kordonboyu Mahallesi Sahil Yolu Pendik istikametinde, saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre yağışlı havada sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 araç kontrolden çıkarak birbirleriyle çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI!

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapılırken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI!

Meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazaya ilişkin inceleme başlattığı bildirildi. (DHA)

