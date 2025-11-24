Öğretmenler Günü’nde kahreden haber: Motosikletin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde trafik kazasında bir öğretmen yaşamını yitirdi. Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Gazipaşa İlkokulu'nda görev yapan 56 yaşındaki öğretmen Gülşen Tınas, yolun karşısına geçmek isterken M.K.Ç. idaresindeki motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Tınas, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Öğretmenler Günü'nde yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü M.K.Ç.'nin ise tedavisi devam ediyor.

Öğretmen Gülşen Tınas, hastanede yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Gülşen Tınas'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın nedeni ve tüm detayları araştırılıyor.