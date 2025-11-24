Öğretmenler Günü’nde kahreden haber: Motosikletin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti

Öğretmenler Günü’nde kahreden haber: Motosikletin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Mersin'in Silifke ilçesinde bir motosikletin çarptığı öğretmen Gülşen Tınas, Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde trafik kazasında bir öğretmen yaşamını yitirdi. Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Gazipaşa İlkokulu'nda görev yapan 56 yaşındaki öğretmen Gülşen Tınas, yolun karşısına geçmek isterken M.K.Ç. idaresindeki motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Öğretmenlerin her gün yüzünü tarayan okula 700 bin lira cezaÖğretmenlerin her gün yüzünü tarayan okula 700 bin lira ceza

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Tınas, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Öğretmenler Günü'nde yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü M.K.Ç.'nin ise tedavisi devam ediyor.

gulsen-ogretmen.jpg
Öğretmen Gülşen Tınas, hastanede yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı

Tunceli'de PKK'nın şehit ettiği öğretmenler anıldıTunceli'de PKK'nın şehit ettiği öğretmenler anıldı

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Gülşen Tınas'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın nedeni ve tüm detayları araştırılıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

