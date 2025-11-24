Tunceli'de PKK'nın şehit ettiği öğretmenler anıldı

Tunceli'de PKK'nın şehit ettiği öğretmenler anıldı
Yayınlanma:
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Tunceli'de PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 6 öğretmen anıldı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde 1994 yılında PKK terör örgütünün şehit ettiği 6 öğretmen, düzenlnene programla anıldı.

PKK'NIN ŞEHİT ETTİĞİ ÖĞRETMENLER ANISINA PROGRAM DÜZENLENDİ

Mazgirt ilçesindeki Darıkent beldesinde 11 Eylül 1994'te teröristler tarafından kaldıkları lojmanda şehit edilen öğretmenler Vedat İnan, Mustafa Kaynarca, Ali İhsan Çetinkaya, Büminhan Temizkan, Rüstem Şen, Metin Kaynar için anma programı düzenlendi.

tuncelide-6-sehit-ogretmen-anildi-1030885-305866.jpg

Darıkent köyündeki şehitlik önünde yapılan anma programına; Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Mazgirt Kaymakamı Emrah Akduman, İl Milli Eğitim Müdürü Bahammeddin Karaköse ve öğretmenler katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehit öğretmenlerin öz geçmişlerinin okunduğu programda dualar edildi, öğretmenler anısına yaptırılan şehitliğe karanfiller bırakıldı.

tuncelide-6-sehit-ogretmen-anildi-1030887-305866.jpg

PKK'nın şehit ettiği Aybüke öğretmen, adının verildiği okulda anıldıPKK'nın şehit ettiği Aybüke öğretmen, adının verildiği okulda anıldı

ŞEHİT ÖĞRETMENLERİN GÖREV YAPTIĞI KÖYDE OKUL AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Diğer yandan şehit öğretmenlerin de görev yaptığı Darıkent köyündeki ilk ve ortaokul binası, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılırken, öğrenciler taşımalı eğitimle çevre okullara gönderilmeye başlandı.

Hayırsever iş insanı Erdal İlaslan tarafından Tunceli Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolün ardından eşi Kıymet İlaslan İlkokulu ve Ortaokulu ismiyle yaptırılan 8 derslikli okul için de açılış töreni düzenlendi. İl protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen açılışta öğrenciler şiirler okudu, şarkılar söyledi. İş insanı Erdal İlarslan, "Bugün ne mutlu bana ki okuduğum okulu tekrar yeniden inşa ettik. Milli Eğitim Müdürlüğü ve kaymakamlıkla görüştük ve okulumuzu yapmaya karar verdik. Çok mutluyuz, herkese hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak:DHA

