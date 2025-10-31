Öğrenciyi darbedip vücudunda sigara söndürdüğü iddia edilen temizlik görevlisi tutuklandı

Öğrenciyi darbedip vücudunda sigara söndürdüğü iddia edilen temizlik görevlisi tutuklandı
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde bir öğrenciyi darbedip vücudunda sigara söndürdüğü öne sürülen okulun temizlik görevlisi Z.S. (45), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Koyunluca İlkokulu'nda, bir öğrenciye yönelik yapılan insanlık dışı muamele iddiası büyük tepki topladı. Okulda görevli temizlik personelinin, bir öğrenciyi darbedip vücudunda sigara söndürdüğü öne sürüldü.

Sosyal medyada hızla yayılan ve Koyunluca İlkokulunda eğitim gören ikinci sınıf öğrencisi M.B'nin yüzünde ve ellerinde sigara söndürüldüğü yönündeki paylaşımlar üzerine, Harran İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından derhal soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan çalışmalarla olayı gerçekleştirdiği belirlenen ve okulda geçici temizlik görevlisi olarak çalışan Z.S. (45) isimli şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

13 yaşındaki çocukların kavgası kanlı bitti: Katliam yapacağım dedi arkadaşını boynundan bıçakladı13 yaşındaki çocukların kavgası kanlı bitti: Katliam yapacağım dedi arkadaşını boynundan bıçakladı

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Z.S., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

