Öğrencilik hakkını kaybedenler için yeni düzenleme

Yayınlanma:
Öğrencilik hakkını kaybeden milyonlarca öğrenci için beklenen haber geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda soruları yanıtlayan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, staj ya da intörnlük sırasında öğrencilik hakkını kaybedenlere dair düzenleme yapılacağını ve bunun TBMM'ye sunulacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın 2026 yılı bütçeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken, görüşmeler sırasında milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren önemli açıklamalar yapıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, öğrencilik hakkını kaybedenlere yönelik atılacak adımları duyurdu. Özvar, staj ya da intörnlük sırasında öğrencilik hakkını kaybeden kişilere dair bir düzenleme yapılacağını ve bu düzenlemenin kısa süre içinde TBMM'ye sunulacağını ifade etti.

MEB'DEN KÖY OKULU AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise komisyonda milletvekillerinin eleştirilerine yanıt verirken, bakanlık olarak bilimsel, laik ve çağdaş eğitim sistemi kurgulamaya çalıştıklarını söyledi. Bakan Tekin, bu yıl itibarıyla tek bir öğrenci için dahi olsa köy okulu açtıklarını belirterek, ilgili mevzuatın revize edilmesiyle toplam 404 köy okulunun yeniden hizmet vermeye başladığı bilgisini paylaştı.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu kurumların 2026 yılı bütçeleri komisyonda kabul edildi.

