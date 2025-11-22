Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yangın!

İstanbul Esenler'de bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde, öğrenci kulüplerinin faaliyet gösterdiği alanda yangın çıktı.

Olay, kampüs içerisindeki 'Kulüpler Vadisi' olarak bilinen bölgede, konteynerlerin çatılarında yapılan tadilat çalışması sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Yangının başlamasının ardından hemen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, konteynerlerde çıkan yangına hızla müdahale etti. Yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında konteynerlerin içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olayda 8 konteynerin hasar gördüğü tespit edildi. Polis, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.