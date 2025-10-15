Öğrencilerin harçlıklarına göz koydular! Okul bahçesine giren 2 kişi öğretmenin burnunu kırdı

Bursa’da bir okulun bahçesinde öğrencinin harçlığını gasp etmeye çalışan iki kişi, olaya müdahale eden müdür yardımcısını darbetti.

Olay, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi’ndeki Mehmet Zahit Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yaşandı. Öğle saatlerinde okul bahçesine giren iki kişi, 15 yaşındaki 9’uncu sınıf öğrencisi E.K.’nin harçlığını almak istedi.

Durumu fark eden müdür yardımcısı A.Ö. hemen olaya müdahale etti. Ancak iki şüpheli, A.Ö.’ye saldırarak darbetti.

2 öğretmen okulda bıçaklanmıştı: Sendikalardan tepki

MÜDÜR YARDIMCISININ BURNU KIRILDI

Aldığı darbeler sonucu burnu kırılan A.Ö., hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, eğitimcinin darbeye bağlı işitme kaybı yaşadığını ve kaburgalarında ezilme tespit edildiğini belirtti.

Saldırının ardından kaçan iki şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.