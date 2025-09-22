2 öğretmen okulda bıçaklanmıştı: Sendikalardan tepki

Van'da Şehit Kemal Görgülü Ortaokulu'nda iki öğretmenin sınıfta bıçaklı saldırıya uğraması sendikalar tarafından protesto edildi. Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında, okullardaki güvenliğin arttırılması gerektiği vurgulandı.

Van'ın İprekyolu ilçesindeki Şehit Kemal Görgülü Ortaokulu'nda iki öğretmen dışarıdan gelen bir kişi tarafından bıçakla yaralanmıştı.

Sendika temislicileri Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde olayı protesto ederek AKP hükümetinin önlem alması gerektiğini vurguladı.

İKİ ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLANDI

Şehit Kemal Görgülü Ortaokulu’nda iki gün önce ders saatinde, eşiyle boşanma aşamasındaki olduğu belirtilen bir kişinin okula gelerek, iki öğretmeni öğrencilerin gözü önünde bıçakla yaraladı.

SENDİKALARDAN TEPKİ

Saldırının ardından Eğitim Sen, Eğitim Gücü-Sen, Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen, Memur-Sen, Genç Eğitim-Sen ve Yurt Eğitim-Sen temsilcileri Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde ortak basın açıklaması yaptı.

Eğitim Gücü-Sen Van İl Temsilcisi Seda Aktaş, "Şehit Kemal Görgülü Ortaokulu’nda yaşanan saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Bu olay yalnızca öğretmenlerimizi değil, öğrencilerimizi ve tüm eğitim camiamızı etkilemiştir. Okullar güvenli ve huzurlu mekânlar olmak zorundadır fakat güvenlik sorunları yıllardır görmezden gelinmektedir" dedi.

Sendikalar, bundan sonra benzer saldırıların yaşanmaması için şu taleplerde bulundu:

  • Her okula pedagojik eğitimden geçmiş, kadrolu ve güvenceli güvenlik görevlisi atanmalı
  • Okullara giriş-çıkışlar denetlenmeli, kurumlar sahipsiz bırakılmamalı
  • Öğretmen ve öğrencilere psikososyal destek sağlanmalı
  • Şiddet eylemlerine karşı etkin soruşturmalar yürütülmeli, caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı

"HÜKÜMET ÖNLEM AL"

Eğitim Sen Van Şubesi tarafından okul önünde yapılan basın açıklaması sırasında “Hükümet önlem al, emekçileri koru” ve “Güvenli okul, güvenli gelecek” sloganları atıldı.

Eğitim Sen Van Şube Eş Başkanı Funda Demir Bozkurt, saldırının bireysel bir olay değil, yıllardır dile getirilen güvenlik zafiyetlerinin sonucu olduğunu belirtti. Bozkurt, "Bu saldırı, alınmayan önlemlerin ve yetkililerin vurdumduymazlığının doğrudan sonucudur. Çocuklarımız travmatik bir deneyime maruz bırakılmış, psikolojik olarak derinden etkilenmiştir. Eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin şiddet tehdidi altında eğitim-öğretime devam etmesi kabul edilemez" dedi.

AKP HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

Selimbey Mahallesi Muhtarı Ömer Çelebi de yaşanan saldırıyı kınayarak, "Bu saldırılar geleceğimize ve ülkemizin istikbaline yönelik bir ihanettir ve kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Çelebi, okul giriş-çıkışlarının denetlenmesi ve sürekli güvenlik personeli görevlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Van Valiliği’ne çağrıda bulundu.

Kaynak:ANKA

