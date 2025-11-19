Öğrenciler yangın tüpünün pimini çekti 15 kişi hastanelik oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir ortaokulda, bazı öğrencilerin koridorda bulunan bir yangın söndürme tüpünün pimini çekmesi sonucu 15 öğrenci, ortama yayılan kimyevi tozdan etkilendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından öğrencilere müdahale edildi.