Öğrenciler yangın tüpünün pimini çekti 15 kişi hastanelik oldu

Öğrenciler yangın tüpünün pimini çekti 15 kişi hastanelik oldu
Yayınlanma:
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir ortaokulda, bazı öğrencilerin koridorda bulunan bir yangın söndürme tüpünün pimini çekmesi sonucu 15 öğrenci, ortama yayılan kimyevi tozdan etkilendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından öğrencilere müdahale edildi.

Olay, bugün saat 13.00 sularında, Bayraklı ilçesine bağlı Çay Mahallesi’nde bulunan Mustafa Uygur Ortaokulu’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, koridorda bulunan bir yangın söndürme tüpüyle oynayan öğrenciler, tüpün pimini çekti.

Mevlit yemeğinden zehirlenen 30 kişi hastaneye kaldırıldıMevlit yemeğinden zehirlenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı

15 ÖĞRENCİ TOZDAN ETKİLENDİ

Pimin çekilmesiyle birlikte koridora ve çevredeki sınıflara yayılan kuru kimyevi tozdan etkilenen öğrenciler, panikle kendilerini dışarı attı. Okul yönetiminin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

15-ogrenci-yangin-tupundeki-kimyevi-tozd-1023205-303612.jpg

ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, kimyevi tozdan etkilenen 15 öğrenciye yerinde müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerin ardından öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Kürşat'ın öldüğü kazada TIR şoförünün serbest bırakılmasına itiraz
Kürşat'ın öldüğü kazada TIR şoförünün serbest bırakılmasına itiraz
Yıllardır faili meçhul olan 3 cinayet aydınlatıldı
Yıllardır faili meçhul olan 3 cinayet aydınlatıldı
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada