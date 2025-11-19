Öğrenciler yangın tüpünün pimini çekti 15 kişi hastanelik oldu
Olay, bugün saat 13.00 sularında, Bayraklı ilçesine bağlı Çay Mahallesi’nde bulunan Mustafa Uygur Ortaokulu’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, koridorda bulunan bir yangın söndürme tüpüyle oynayan öğrenciler, tüpün pimini çekti.
15 ÖĞRENCİ TOZDAN ETKİLENDİ
Pimin çekilmesiyle birlikte koridora ve çevredeki sınıflara yayılan kuru kimyevi tozdan etkilenen öğrenciler, panikle kendilerini dışarı attı. Okul yönetiminin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, kimyevi tozdan etkilenen 15 öğrenciye yerinde müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerin ardından öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)