Öğrenci yurdunda merdaneli ütü felaketi: Yurt çalışanı kadının elleri yandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrenci yurdunda ellerini merdaneli ütüye sıkıştıran Elif A. (38), kaldırıldığı hastanenin yanık ünitesinde tedaviye alındı.
SIKIŞAN KUMAŞI TUTMAK İSTERKEN ELİNİ KAPTIRDI
Olay saat 16.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Yurt Sokak’taki öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta çalışan Elif A., merdaneli ütüyle ütü yaptığı sırada sıkışan kumaşı tutmak isterken ellerini sıkıştırdı.
Ellerini güçlükle çıkaran Elif A., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ellerinde üçüncü derece yanıklar oluşan kadın, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’nde tedaviye alındı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)