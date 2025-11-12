Öğrenci yurdunda merdaneli ütü felaketi: Yurt çalışanı kadının elleri yandı

Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrenci yurdunda ellerini merdaneli ütüye sıkıştıran Elif A. (38), kaldırıldığı hastanenin yanık ünitesinde tedaviye alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrenci yurdunda ellerini merdaneli ütüye sıkıştıran Elif A. (38), kaldırıldığı hastanenin yanık ünitesinde tedaviye alındı.

Konya'da öğrenci yurdu hakkında kapatma kararı: Bir anda kendimizi kapıda buldukKonya'da öğrenci yurdu hakkında kapatma kararı: Bir anda kendimizi kapıda bulduk

SIKIŞAN KUMAŞI TUTMAK İSTERKEN ELİNİ KAPTIRDI

Olay saat 16.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Yurt Sokak’taki öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta çalışan Elif A., merdaneli ütüyle ütü yaptığı sırada sıkışan kumaşı tutmak isterken ellerini sıkıştırdı.

Ellerini güçlükle çıkaran Elif A., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ellerinde üçüncü derece yanıklar oluşan kadın, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’nde tedaviye alındı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye
İBB iddianamesinde 'rüşvet' dediler gerçek 'deprem perdesi' çıktı
İBB iddianamesinde 'rüşvet' dediler gerçek 'deprem perdesi' çıktı
Market çalışanını feci şekilde darbetti! O anlar kamerada
Market çalışanını feci şekilde darbetti! O anlar kamerada
Türkiye'nin konuştuğu anne ile oğul donarak ölmüş!
Türkiye'nin konuştuğu anne ile oğul donarak ölmüş!