Oğlu öldürülen baba isyan etti: Asıl oğlumu vuran adam gizli, saklanıyor

Yayınlanma:
Adana'da Derman Arslanhan (24) tarafından öldürüldüğü iddia edilen Baran Bayav'ın (23) babası Hüsnü Bayav, tutuklanan şüphelinin katil olmadığını öne sürdü. Baba Bayav, "Kaçan kişi, benim oğlumu vuran kişi değil; o formalite icabı kurban edildi. Asıl oğlumu vuran adam gizli, saklanıyor" dedi.

Olay, 15 Kasım'da Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; evine gelen Derman Arslanhan, kız kardeşi B.G.'yi sevgilisi Baran Bayav ile görünce tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Arslanhan, evden kaçan Bayav'ın peşinden giderek sokakta yakaladı ve bıçakladı. O anlar kameraya yansırken, hastaneye kaldırılan Baran Bayav kurtarılmadı. Arslanhan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

adanada-oglu-oldurulen-baba-6.jpg

Rojin cinayetinde bir tanık ortaya çıktı ama ifade alınmadı! Van'da neler oluyor? Baba isyan ettiRojin cinayetinde bir tanık ortaya çıktı ama ifade alınmadı! Van'da neler oluyor? Baba isyan etti

"UYKUSUNDA BIÇAKLAMIŞLAR"

Soruşturma sürerken, Baran Bayav'ın babası Hüsnü Bayav, olayın namus meselesinden kaynaklanmadığını iddia etti.

adanada-oglu-oldurulen-baba-5.jpg

Bayav, "Namus meselesi olarak söylenmesini kesinlikle kabul etmiyorum. Çocuklar, olaydan bir gün önce hep birlikte evde oturup, sohbet etmişler. Derman da dahil evde 4-5 kişi birlikte kalmışlar. Sabah aralarında önceden çıkan tartışma sonrası uykusunda oğlumu bıçaklamışlar. Kameralarda bahsedilen görüntülerin sonuna kadar incelenmesini istiyorum. 'Namus meselesi' diyerek kendi namussuzluklarını benim çocuğumla örtmeye çalışıyorlar. Bunu asla kabul etmiyorum" dedi.

adanada-oglu-oldurulen-baba-4.jpg

"ÇOCUĞUMA KUMPAS KURDULAR"

Oğlunu Derman Arslanhan'ın öldürmediğini belirten Hüsnü Bayav, "Olaydan sonra bir kişinin vurup, kaçtığı söyleniyor. Kaçan kişi, benim oğlumu vuran kişi değil; o formalite icabı kurban edildi. Asıl oğlumu vuran adam gizli, saklanıyor. Bu işi dışarıda birlikte planlayıp, çocuğuma kumpas kurdular" diye konuştu.

adanada-oglu-oldurulen-baba-2.jpg

adanada-oglu-oldurulen-baba-3.jpg

Kaynak:DHA

