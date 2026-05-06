Ödüllü kertenkele plastik çıktı

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin (TFMD) 41 yıldır düzenlediği ve 2026 sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıkladığı yarışmada, Fatih Yılmaz, “Niğde, 2025. Bir kertenkele bir yaprağın üzerinde avına doğru yaklaşmakta” alt yazılı fotoğrafı ile Çevre, Doğa ve İklim Değişikliği kategorisinde üçüncülük ödülü kazandı. Ancak yarışmanın sonuçlanmasının ardından derneğe gelen şikâyetleri inceleyen kurul, fotoğrafta yer alan kertenkelenin gerçek bir hayvan olmadığını, plastik bir oyuncak olduğunu tespit etti.

Jüriyi yanıltan ve gerçeği çarpıtan Fatih Yılmaz'ın ödülünü iptal eden Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu, konuyla ilgili şu resmi açıklamayı yayımladı:

“Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından 41 yıldır düzenlenen ve alanında saygın bir yere sahip olan Yılın Basın Fotoğrafları 2026 yarışmasında Fatih Yılmaz, “Niğde, 2025. Bir kertenkele bir yaprağın üzerinde avına doğru yaklaşmakta” alt yazılı fotoğrafı ile Çevre, Doğa ve İklim Değişikliği kategorisinde üçüncülük ödülünü kazanmıştır.

Ancak derneğimize yapılan şikâyet üzerine gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, söz konusu fotoğrafta yer alan hayvanın gerçek olmadığı, oyuncak olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişi de bu durumu kabul etmiştir.

Derneğimiz yarışmasında izleyiciyi yanıltan veya gerçeği çarpıtan içeriklere müsamaha gösterilmemektedir. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, etik ilkeleri doğrultusunda yaptığı değerlendirme sonucunda bu durumun açık bir ihlal olduğu kanaatine varmıştır.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu, bu gerekçeyle Fatih Yılmaz'ın Yılın Basın Fotoğrafları 2026 yarışmasında elde ettiği ödüllerin iptal edilmesine oy birliği ile karar vermiştir. Ayrıca ilgili kişi, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği ve paydaş olduğu tüm yarışmalardan süresiz olarak men edilmiştir.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, konuya ilişkin olarak söz konusu fotoğraf ve ilgili kişi hakkında tüm yasal haklarını saklı tutmaktadır.

Öte yandan, söz konusu durumun jüri değerlendirme ve sunum süreci öncesinde fark edilememiş olmasından dolayı tüm yarışmacılardan ve kamuoyundan özür dileriz.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, 41 yıllık birikimi ve saygınlığıyla, fotoğrafın belgesel niteliğini korumaya ve etik ilkelere bağlılığı en üst düzeyde sürdürmeye kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

"CİDDİ VE TİTİZ DEĞERLENDİRME YAPTIK" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Plastik kertenkelenin jüri değerlendirmesinden geçerek ödül almasının ardından, yarışmanın yöneticilerinin jüri sürecine dair kurdukları cümleler dikkat çekti. Yılın Basın Fotoğrafları Genel Jüri Başkanı Coşkun Aral, süreci şu sözlerle anlattı:

“Yılın Basın Fotoğrafları, TFMD'nin 41 yıldan beri sürdürdüğü, bence dünyanın sayılı, Türkiye'nin en önemli fotoğraf organizasyonlarından biri. Jürisinde çok değerli isimleri bir araya getiriyor. Jüri üyeleri olarak iki gün boyunca kendi aramızda çekişerek, fotoğrafları eleştirerek, fotoğrafların ve foto muhabirlerinin haklarını yemeden ciddi bir değerlendirme yaptık. Umarım sonuçlar herkesi mutlu eder. Organizasyon, foto muhabirliğinin yaşatılmasının hem dünya hem de bizim ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun anlatılması açısından değerli.”

TFMD Başkanı Rıza Özel ise jürinin saatler harcadığını belirterek, "Yılın Basın Fotoğrafları'nda yalnızca fotoğraf seçmiyor, tarihe not düşüyoruz. Jürimiz seçimleriyle mesaj veriyor, farkındalığa katkı yapıyor. Jürimiz, bu yıl çevresel sorunlara dikkat çekmeyi seçti. Yaşadığımız dünyayı evlatlarımızın bize emaneti olarak görüyor ve çevresel sorunlara bu duyarlılıkla yaklaşıyoruz. Jüri üyelerimiz bir oda içerisinde 2 gün boyunca saatler harcadı. Titiz değerlendirme süreçleri nedeniyle her birine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca ödül alan tüm meslektaşlarımı kutluyor, bu organizasyona fotoğraf gönderen her arkadaşımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK ÖDÜL, TARIM ARAZİLERİNİ YUTAN BETONA GİTTİ

2025 yılında meydana gelen olaylardan 5 binin üzerinde fotoğrafı inceleyen jüri, İstanbul'daki betonlaşma gerçeğini en öne taşıdı. Jürinin Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü'nü verdiği İhlas Haber Ajansı foto muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç'un karesi; İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hacımaşlı Mahallesi'nde, Sazlıdere Barajı'nın bulunduğu bölgede tarım arazileri arasında yükselen şantiyeleri ve megakentin genişleme hızını gözler önüne serdi. Sarıkoç, aynı kareyle Yılın Doğa, Çevre ve İklim Değişikliği Fotoğrafı Ödülü'nü de kazandı.

Diğer çevre odaklı ödüllerde ise Adem Albayrak, Bursa'nın Gölyazı ilçesinde çevre kirliliği arasında balık avlamaya çalışan pelikanı fotoğraflayarak Sıfır Atık Özel Ödülü'nü aldı. Yılın Foto Röportajı Ödülü'nü, iklim değişikliği ve kontrolsüz tarımsal sulama nedeniyle yaşanan kuraklık ile Konya Havzası'nda her yıl sayısı artan obrukları aktardığı fotoğraf serisiyle Milliyet Gazetesi'nden Uğur Yıldırım kazandı.

Siyaset ve yaşam kategorilerinde ise; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Orkun Emre Küçükerbaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenazesindeki karesiyle Yılın Haber Fotoğrafı Ödülü'nü aldı. Milliyet Gazetesi'nden Uğur Yıldırım, Azez'deki çadır kampta zor koşullar altında yaşayan çocukların fotoğrafıyla SGDD-ASAM Özel Ödülü'nü ve Suriye'deki bir okulda Awad Hassan'ı çektiği kareyle Yılın Portre Fotoğrafı ödülünü kazandı. Demirören Haber Ajansı'ndan Semih Ersözler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı Antalya'da deniz içerisinde açılan Türk ve Filistin bayrağı fotoğrafıyla Rafet Hüner Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

335 BİN LİRA ÖDÜLLÜ YARIŞMANIN KAZANANLARI

Organizasyona 343 foto muhabiri ve fotoğrafçı ile 47 öğrenci olmak üzere toplam 390 kişi katıldı. Altı farklı kategoride 23 fotoğraf ve üç fotoğraf serisinin ödül aldığı organizasyonda, Yaşam Boyu Onur Ödülü 1971 yılında mesleğe başlayan 75 yaşındaki tecrübeli foto muhabiri Kadir Can'a verildi. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, ASKA Lara Resort, AJet, SGDD-ASAM ve Vakıflar Genel Müdürlüğü desteği ile düzenlenen yarışmada dağıtılan toplam para ödülü 335 bin lira olarak açıklandı.

Deprem Şehitleri Özel Ödülü ile Mustafa Pekcan Özel Ödülü, Çevre, Doğa ve İklim Değişikliği kategorisinden seçilirken, Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı ödülünü motokros şampiyonasındaki kaza karesiyle Okan Akyürek kazandı. Spor Toto Özel Ödülü Mürsel Çetin'e, Ara Güler Özendirme Ödülü ise Ahi Evran Üniversitesi'nden Elif Çimiç'e gitti.

İŞTE 2026'NIN EN İYİLERİ – 41. YILIN BASIN FOTOĞRAFLARI ÖDÜLLERİ

Yılın Basın Fotoğrafı – Yılın Doğa, Çevre ve İklim Değişikliği Fotoğrafı: Ahmet Faruk Sarıkoç / İhlas Haber Ajansı



Çevre, Doğa ve İklim Değişikliği Fotoğrafı İkincisi: Salih Kuş



Çevre, Doğa ve İklim Değişikliği Fotoğrafı Üçüncüsü: Fatih Yılmaz (İptal edildi)



Sıfır Atık Özel Ödülü: Adem Albayrak



Deprem Şehitleri Özel Ödülü: İsmail Coşkun / İhlas Haber Ajansı



Mustafa Pekcan Özel Ödülü: Necati Savaş / Serbest



Yılın Haber Fotoğrafı: Orkun Emre Küçükerbaş / İzmir BŞB.



Haber Fotoğrafı İkincisi: Mehmet Aslan / Serbest



Haber Fotoğrafı Üçüncüsü: Selahattin Sönmez / Nefes Gazetesi



SGDD – ASAM Özel Ödülü: Uğur Yıldırım / Milliyet Gazetesi



Rafet Hüner Özel Ödülü: Semih Ersözler / Demirören Haber Ajansı



TFMD Özel Ödülü: İsmail Coşkun / İhlas Haber Ajansı



Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı: Okan Akyürek / Serbest



Spor Toto Spor Fotoğrafı İkincisi: Onur Sağsöz / Serbest



Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncüsü: Alkım Saraç / Serbest



Spor Toto Özel Ödülü: Mürsel Çetin / Haber Kent Sitesi



Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı: Yağız Karahan / Serbest



Günlük Yaşam Fotoğrafı İkincisi: Said Nuri Sargın



Günlük Yaşam Fotoğrafı Üçüncüsü: Fatih Yılmaz



Yılın Portre Fotoğrafı: Uğur Yıldırım / Milliyet Gazetesi



Portre Fotoğrafı İkincisi: Fatih Yılmaz



Portre Fotoğrafı Üçüncüsü: Mehmet Şah Deniz



Yılın Foto Röportajı: Uğur Yıldırım / Milliyet Gazetesi



Foto Röportaj İkincisi: Selahattin Sönmez / Nefes Gazetesi



Foto Röportaj Üçüncüsü: Uğur Yıldırım / Milliyet Gazetesi



Ara Güler Özendirme Ödülü: Elif Çimiç / Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi