O suçtan kesinleşmiş hapsi olduğu halde aracından çıktı

Ankara'nın Beypazarı ilçesi girişinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö. yakalandı. Yapılan aramada 67 gram esrar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Beypazarı'na geldiği tespit edilen şüpheli aracı ilçe girişinde durdurdu.

Araçtaki kişinin 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö. olduğu belirlenirken, yapılan aramada 67 gram miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ö. adliyeye sevk edildi.

