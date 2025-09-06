O suçtan kesinleşmiş hapsi olduğu halde aracından çıktı

Ankara'nın Beypazarı ilçesi girişinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö. yakalandı. Yapılan aramada 67 gram esrar ele geçirildi.

Sitemizi

Haberler'de takip edin