Nureddin Yıldız liselilere evlilik dersi verecek! ‘6 yaşındaki kız çocuğu evlenebilir' diyordu

Yılbaşı öncesinde okullarda yılbaşı etkinliklerinin yapılmamasını isteyen Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çocuk istismarını savunan Nureddin Yıldız'ın İmam Hatipler'de ders vermesine müsade ettiği ortaya çıktı.

NUREDDİN YILDIZ LİSELİLERE EVLİLİK DERSİ VERECEK!

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ildeki okul yöneticilerinin olduğu iletişim kanallarına mesaj göndererek, öğretim izlencesinde yer almadığı gerekçesiyle yılbaşı ve Noel’e ilişkin etkinliklerin düzenlenmemesini istemiş tüm çalışmaların milli, kültürel ve eğitbilimsel (pedagoji) değerler ile öğretim izlencesi kapsamında yapılmasını istemişti.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre; yılbaşına karşı çıkan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, çocuk istismarını savunan Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız'ın, MEB'e bağlı bir imam hatip lisesinde ders vermesine müsade ettiği ortaya çıktı. Yıldız'ın vereceği dersin programının evlilik olduğu öğrenildi.

Vakıf tarafından düzenlenen genç evlilik ve destek izlencesi olan “Bir Ömür Okulu”nun ilk ders halkası Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İnegöl Temsilciliği’nin de katkısıyla İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yarın başlatılacak ve 9 Ocak’a kadar sürecek.

İzlence kapsamında; “Evliliğin temeli: İman”, “Evlilikte erkek ve kadının rolleri”, “Ailede iletişim” ve “Evlilikte huzuru korumak” başlıklarıyla 4 ders verilecek.

Söz konusu izlence 18 ile 35 yaş arasındaki gençler hedeflenirken, derslere düzenli katılım sağlayan 3 kişiye mobilya desteği sağlanacağı vaad edildi. Dersler ise lisesinin konferans salonunda akşam saatlerinde verilecek.

‘6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU EVLENEBİLİR' DİYORDU

Nureddin Yıldız, daha önce yaptığı bir açıklamada çocuk evliliklerinin Kuran’a uygun olduğunu savunarak, şunları söylemişti:

"Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Bluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Küçük çocukların da evlenebileceklerine dair hüküm Talak Suresi’nin 4. ayetidir. Aybaşı olmamışlar üç ay beklesin diyor. Kim aybaşı olmaz? Çocuk yaştakiler. Demek ki Kuran, çocukların aybaşı olmadan önce nikâhlanabileceklerini de kabul ediyor."

Nureddin Yıldız daha önce de Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK), taradından "İslami ilimler herkes için gerekli midir? Eğer gerekliyse ne ölçüde öğrenilmelidir?" başlıklı etkinliğe konuk olarak çağırılmıştı.