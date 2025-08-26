Numan Kurtulmuş'tan özerklik ve Öcalan açıklaması

Gazi Mustafa Kemal Aatürk'ün emriyle başlayan Büyük Taarruz'un, 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na dair açıklamalarda bulundu.

Afyonkarahisar'da Sivil Toplum Buluşması Programı'nda konuşan Kurtulmuş, başkanlığını yaptığı komisyonda özerklik, farklı ana dillerin resmi dil olması ve PKK terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasına dair çalışma olmadığından bahsetti.

Söz konusu komisyonun Türtkiye'nin bütün meselelerinin çözüleceği bir komisyon olmadığını vurgulayan Kurtulmuş şu şöyle konuştu: