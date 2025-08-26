Numan Kurtulmuş'tan özerklik ve Öcalan açıklaması
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda özerklik ve terör örgütü başı Öcalan'ın serbest bırakılmasına dair çalışma olmadığından bahsetti.
Gazi Mustafa Kemal Aatürk'ün emriyle başlayan Büyük Taarruz'un, 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na dair açıklamalarda bulundu.
Afyonkarahisar'da Sivil Toplum Buluşması Programı'nda konuşan Kurtulmuş, başkanlığını yaptığı komisyonda özerklik, farklı ana dillerin resmi dil olması ve PKK terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasına dair çalışma olmadığından bahsetti.
Söz konusu komisyonun Türtkiye'nin bütün meselelerinin çözüleceği bir komisyon olmadığını vurgulayan Kurtulmuş şu şöyle konuştu:
- "Bu komisyon asla ve asla altını üstünü çizerek söylüyorum. Bir anayasa değişikliğiyle ilgili tartışmanın yapılacağı bir siyasi zemin değildir. Bu komisyonun özelliği şudur. Şu anda Türkiye'deki halkın oylarının yüzde 95'inin temsil edildiği bir komisyondur. Bir siyasi parti dışında bütün siyasi partiler, hatta grubu olmayan siyasi partilerin de tamamı bu komisyonda temsil edilmektedir.
- Çok farklı fikirlerde olanların ortak bir noktada yani terörün bitirilmesiyle birlikte Türkiye'de güçlü bir iç yapının kurulabilmesi için görüşlerini burada açıkça dile getirdiği bir süreci yaşıyoruz. Burada tekraren ifade ediyorum, herhangi bir anayasa tartışması asla söz konusu değildir. Çok açık söyleyeyim, bir özerklik tartışması, ayrı bir bölge tartışması, farklı ana dillerin resmi dil olması şeklinde en ufak bir talep yoktur. Örgüt liderinin dışarıya çıkarılması, serbest bırakılmasıyla ilgili de en ufak bir çalışma olmadığı gibi bu konuda da bir talep söz konusu değildir."
